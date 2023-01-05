Народный фронт передал гуманитарную помощь бойцам, попавшим под обстрел в Макеевке

Владимир Тараненко принял участие в передаче гуманитарной помощи. Фото: Скриншот видео УНМ ДНР

Народный фронт оперативно доставил бойцам, попавшим под обстрел в Макеевке, все, что необходимо. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Народный фронт оперативно доставил бойцам, попавшим под обстрел в Макеевке, все, что необходимо. Даже с учетом того, что наши защитники уже получили от соответствующих служб имущество взамен утраченного, помощь всегда пригодится. Лишним для них это не будет, - прокомментировал руководитель Народного фронта в ДНР Владимир Тараненко.

Напомним, в ночь на 1 января украинские боевики нанесли ракетный удар «Хаймарсами» по зданию ПТУ-19 в Макеевке, в котором находились мобилизованные бойцы. В результате, по официальным данным, погибли 89 человек. Десятки получили ранения. Сейчас они проходят лечение на территории ДНР, Ростовской области и других регионов России.

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