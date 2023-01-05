Украинские террористы обстреляли исправительную колонию в Горловке

В Горловке ежедневно прилеты в жилые дома. Фото: архив ТГ/Приходько

Сегодня, 5 января, украинская армия обстреляла Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию в Никитовском районе Горловки. Зафиксировано порядка 10 прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение. Многочисленные прилеты в районе подстанции, - написал в своем телеграм-канале мэр Горловки.

он отметил, что к счастью обошлось без пострадавших.

Напомним, что сегодня украинские боевики с ночи обстреливают Горловку. Поселок Гольмовский частично обесточен. По проспекту Школьный, 8 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Повреждена ЛЭП.

Также под мощным обстрелом находятся Донецк, Ясиноватая и Макеевка. В столице получили ранения две пожилые жительницы Куйбышевского района. В Петровском районе повреждены здания школы и бассейна. В Александровке сгорел дом.

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