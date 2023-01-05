Новоазовск попросил у Подмосковья дополнительную помощь для капремонта 20 многоквартирных домов

В Новоазовске ожидают от Подмосковья еще большей помощи. Фото: Адм. НР

Власти Новоазовского района попросили у региона-шефа — Московской области включить в годовую программу восстановления капремонты 20 жилых домов, а также установку модульной котельной и ремонты дорог. Об этом ДАН сообщили в пресс-службе администрации района.

- Получено устное согласие от вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, подготовлены и направлены письма на губернатора области Андрея Воробьева для рассмотрения и включения в Программу 2023 года: установку блочно-модульной котельной в селе Розы Люксембург, работы по капитальному ремонту 20 многоквартирных жилых домов в Новоазовске, ремонт дорожного покрытия на двух объектах в Новоазовске, — сказано в сообщении.

Напомним, Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами юга ДНР. Ранее в Новоазовском районе запланировали ремонт 50 объектов, в том числе коммунальных сетей, дорог, мостов, учреждений образования и культуры на сумму более чем 5,6 млрд рублей.

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