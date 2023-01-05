В Луганске школьники поздравили ветеранов с новогодними праздниками

Кадеты школы имени Рокоссовского поздравили с новогодними праздниками ветеранов. Фото: АГ Луганска

Луганские школьники поздравили с новогодними праздниками ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Члены школьного волонтерского отряда «Пульс» Луганского учебно-воспитательного комплекса (ЛУВК) «Интеллект» провели акцию «С Новым годом, ветеран!», – говорится в сообщении.

Учащиеся вручили подарки 22 ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в микрорайоне, где расположено учебное учреждение. Подарки от детей, педагогов и родителей получил каждый участник, инвалид Великой Отечественной войны.

- ЛУВК не первый год вместе с Республиканским движением «Волонтеры Победы» проводит эту добрую акцию, – уточнили в администрации.

Кроме того, кадеты общеобразовательной школы имени Рокоссовского поздравили с новогодними праздниками участников Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и защитников Донбасса.

- Ребята вручили ветеранам сладкие подарки с пожеланиями долгих лет жизни, здоровья и мирного неба, – рассказали в мэрии.

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