На северо-западе Донецка огнем ВСУ ранены две пожилые женщины

Последствия обстрела поселка шахты «Октябрьский рудник». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 5 января, в результате артиллерийского удара по поселку шахты «Октябрьский рудник» в Куйбышевском районе Донецка получили ранения две мирные жительницы. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила дополнительная информация о пострадавших в результате обстрелов ВСУ городов Республики. В Куйбышевском районе Донецка по проспекту Кремлевский, 64 ранены женщины 1955, 1956 г.р., - говорится в сообщении.

Также получили повреждения частные жилые дома пр. Кремлевский, 64, 66.

По информации СЦКК в 13:40 со стороны населенного пункта Невельское было выпущено по Куйбышевскому району 6 снарядов калибром 155 мм.

Ранее сообщалось, что здания школы и бассейна в Петровском районе Донецка попали под артиллерийский огонь украинских боевиков.

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