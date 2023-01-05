В Петровском районе Донецка ударами артиллерии ВСУ повреждены школа и бассейн

Петровка снова под мощными обстрелами. Фото: ТГ/Кулемзин
Сегодня, 5 января, попали под артиллерийский огонь украинских боевиков здания школы и бассейна в Петровском районе Донецка, есть повреждения. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
- Сегодня утром в результате обстрела Петровского района в плавательном бассейне повреждено остекление окон. Подробности уточняются. Также в результате обстрела повреждено остекление в здании школы № 101. Обстрел продолжается, — отметил Кулемзин, информируя о ситуации на западе города.
Добавим, что запад Донецка с ночи подвергается мощным артиллерийским обстрелам. По данным представительства ДНР в СЦКК, ночью и утром только Петровский район подвергся нескольким артналетам. Противник использует крупнокалиберные орудия «натовского» образца.
Под огнем ВСУ также находится территория Киевского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка, а также Горловки и Макеевки.
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