Защитники ДНР за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков и два беспилотника

Защитники Донбасса продолжают вести упорные бои с украинскими оккупантами. Фото: НМ ДНР

Защитники Донецкой Народной Республики за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков. Также уничтожено значительное количество боевой техники и вооружения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-мм самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-48), шесть единиц бронированной и автомобильной техники и в воздухе сбиты два БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек, - заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ 54 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустили 332 снаряда. Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики. Погиб один мирный житель, еще один получил ранения.

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