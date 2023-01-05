В луганской школе открылась выставка графических новелл, посвященная героям спецоперации

Истории о защитниках Донбасса представлены в современном формате с QR-кодом и в красочном оформлении. Фото: АГ Луганска

Посвященная героям специальной военной операции (СВО) выставка открылась в луганской школе № 33 имени Ивана Малько. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

- Создание графических новелл является частью большого федерального просветительского проекта «Знание о героях», который инициирован Российским обществом «Знание», – говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что реальные истории о защитниках Донбасса, награжденных за героизм в ходе СВО, представлены в доступной и интересной для обучающихся форме – в современном формате с QR-кодом и в красочном оформлении.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты.

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