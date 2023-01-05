Триста детей из ЛНР и ДНР в минувшем году прошли лечение в московских стационарах

Маленьких пациентов с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставляют в Москву. Фото: «ЕР»

Около 300 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик в 2022 году прошли лечение в московских стационарах. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Москвы.

- В учреждениях столичного здравоохранения также оказывается медицинская помощь детям из ЛНР и ДНР. В 2022 году лечение в московских стационарах прошли около 300 юных пациентов из Республик, - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что при серьезных травмах первую помощь ребенку оказывают столичные врачи, которые работают непосредственно на новых территориях. Затем пациента с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставляют в Москву, где он продолжает проходить лечение и реабилитацию.

Напомним, что в новогодние праздники дети из Донецкой и Луганской Народных Республик спели на сцене с известными российскими звездами. Наташа Королева, Дмитрий Харатьян, Зара, Ольга Кормухина и Виктор Рыбин исполнили мечты ребят из Республик и совместно выступили с ними в эфире телеканала «Звезда».

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