В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один житель, еще один был ранен

Последствия обстрела Петровского района. Поселок шахты 7, школа № 116. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 54 раза открывали огонь по территории Республики, выпустили 332 снаряда.

На донецком направлении противник совершил 28 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском - 8 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Майорск, Гольмовский, Горловка, Пантелеймоновка, Яковлевка, Ясиноватая, Каштановое, Макеевка, Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – мужчины, в Петровском районе Донецка, еще один мужчина получил ранение.

Повреждены 8 домостроений в Петровском районе Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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