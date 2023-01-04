Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 января 2023 19:55

Денис Пушилин: Президент РФ принял решение наградить за героизм бойцов, помогавших во время трагедии в Макеевке выбираться из-под завалов своим товарищам

В ночь на 1 января по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей украинские боевики нанесли удар из американских «хаймерсов»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российской воинской части. Фото: REUTERS

ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российской воинской части. Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин во время посещения больницы, где лежат бойцы, раненые во время новогоднего обстрела Макеевки американским РСЗО HIMARS, рассказал о проявлениях героизма парнями из этого полка.

«Комсомольская правда» сообщала, что спасшиеся военные помогали выбираться из-под завалов своим боевым товарищам.

- Президент России Владимир Путин принял решение наградить шесть человек за мужество, проявленное ими в те трагические минуты. И сейчас Министерство Обороны России собирает дополнительную информацию, чтобы представить к награде других бойцов, показавших себя настоящими героями, спасая своих сослуживцев, - цитирует Дениса Пушилина проект WarGonzo.

Напомним, что в ночь на 1 января по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS. По уточненной информации, тогда погибло 89 человек.

Всем выжившим, кто нуждался в медицинской помощи, ее оказали. Также бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, выдали все необходимое.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Любила жить и могла свернуть горы: Что мы помним об ушедшей из жизни Ольге Гордо

30 декабря не стало корреспондента «Комсомолки» Ольги Гордо (подробнее)