Денис Пушилин: Президент РФ принял решение наградить за героизм бойцов, помогавших во время трагедии в Макеевке выбираться из-под завалов своим товарищам

ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российской воинской части. Фото: REUTERS

Врио главы ДНР Денис Пушилин во время посещения больницы, где лежат бойцы, раненые во время новогоднего обстрела Макеевки американским РСЗО HIMARS, рассказал о проявлениях героизма парнями из этого полка.

«Комсомольская правда» сообщала, что спасшиеся военные помогали выбираться из-под завалов своим боевым товарищам.

- Президент России Владимир Путин принял решение наградить шесть человек за мужество, проявленное ими в те трагические минуты. И сейчас Министерство Обороны России собирает дополнительную информацию, чтобы представить к награде других бойцов, показавших себя настоящими героями, спасая своих сослуживцев, - цитирует Дениса Пушилина проект WarGonzo.

Напомним, что в ночь на 1 января по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей ВФУ нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS. По уточненной информации, тогда погибло 89 человек.

Всем выжившим, кто нуждался в медицинской помощи, ее оказали. Также бойцам полка, чьи обмундирование и экипировка остались под завалами, выдали все необходимое.

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