В Луганске и ЛНР ожидается усиление ветра до штормовых показателей

5 января в ЛНР ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии МЧС.

- Днем 5 января в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-западного ветра 15-18 метров в секунду (штормовое предупреждение объявляют при порывах ветра свыше 14 метров в секунду. - Авт.), - говорится в сообщении.

По данным Центра гидрометеорологии, температура воздуха в ЛНР 5 января будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 5 градусов тепла днем.

- С 21.00 4 января до 21.00 5 января в Республике облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах небольшой снег. Днем местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица. Во второй половине дня местами налипание мокрого снега. Ветер западный с переходом днем на юго-западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии.

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