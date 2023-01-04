Под Авдеевкой беспилотник-камикадзе уничтожил американскую радиолокационную станцию контрбатарейной стрельбы

Цель уничтожена. Фото: скриншот с видео УНМ ДНР

На Авдеевском направлении (Авдеевка - оккупированный город, находится под Донецком) Вооруженным Силам Российской Федерации удалось выявить и уничтожить используемую противником радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной стрельбы американского производства.

- Цель была уничтожена с помощью беспилотного летательного аппарата-камикадзе, - отметили в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

«Комсомольская правда» сообщала, что силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили два украинских танка, восемь бронетранспортеров и пикапов противника. По данным Управления Народной Милиции Республики, потери противника в живой силе превысили 35 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки на донецком направлении противник совершил 51 обстрел из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 10 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметра. На горловском - 14 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра и минометов 120 миллиметров.

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