Московская область планирует направить на восстановление Новоазовского района больше 5,6 млрд рублей

План восстановления и развития Новоазовского района на 2023 год включает ремонт коммунальных сетей, дорог и мостов, объектов образования и культуры. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу администрации района.

- На данном этапе с правительством Московской области согласован список объектов для включения в программу на 2023 год, - говорится в сообщении. - Всего в этом году работы будут выполнены на пятидесяти объектах, общая их стоимость на сегодня составляет 5 608 369 860 рублей.

Почти половину от запланированного финансирования (а это более 2,2 млрд рублей) власти хотят направить на восстановление шести мостов, которое началось в прошлом году; более 2,3 млрд рублей - на ремонт 25 объектов сетей водоснабжения и семи объектов водоотведения.

Кроме того, предусмотрены ремонты восьми энергетических объектов на порядка 100 млн рублей, школы № 1 в Новоазовске - почти 325 млн рублей. Среди прочих работ - ремонты дорог и фасада Сартанского музея истории греков Приазовья.

Напомним, что Подмосковье взяло шефство над Тельмановским и Новоазовским районами юга ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Обстрелами ВФУ повреждено здание котельной и жилые дома в Макеевке

Под огнем украинских боевиков оказался Червоногвардейский район города (подробнее)