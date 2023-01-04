Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 января 2023 14:18

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил мариупольских школьников в детском лагере «Молодежное»

120 мариупольских школьников проводят зимние каникулы в Северной столице
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Руководители города на Неве ответили на вопросы мариупольских школьников. Телеграм мэра Мариуполя

Руководители города на Неве ответили на вопросы мариупольских школьников. Телеграм мэра Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский навестили 120 мариупольских школьников, которые проводят зимние каникулы в детском лагере «Молодежное». Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Гости ответили на вопросы юных мариупольцев о перспективах поступления в вузы и колледжи Северной столицы, выслушали обратную связь по объектам восстановления, поделились дальнейшими планами развития инфраструктуры города-побратима и, конечно, передали детям новогодние подарки - рюкзаки, наушники, портативные колонки, книги по истории Санкт-Петербурга, календари с видами города, канцелярские принадлежности, термосы, портативные зарядки.

- Благодарю руководство Санкт-Петербурга за внимание и заботу о мариупольских детях. Несомненно, насыщенная и интересная программа зимних каникул, а также возможность лично пообщаться с первыми лицами Северной столицы надолго останутся в памяти наших школьников, - сказал Константин Иващенко.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Руководитель ДНР отметил героизм российских военных, спасавших сослуживцев из-под завалов в Макеевке

В результате украинского обстрела погибли 89 человек (подробнее)