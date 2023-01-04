Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов навестил мариупольских школьников в детском лагере «Молодежное»

Руководители города на Неве ответили на вопросы мариупольских школьников. Телеграм мэра Мариуполя

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель законодательного собрания Александр Бельский навестили 120 мариупольских школьников, которые проводят зимние каникулы в детском лагере «Молодежное». Об этом сообщил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Гости ответили на вопросы юных мариупольцев о перспективах поступления в вузы и колледжи Северной столицы, выслушали обратную связь по объектам восстановления, поделились дальнейшими планами развития инфраструктуры города-побратима и, конечно, передали детям новогодние подарки - рюкзаки, наушники, портативные колонки, книги по истории Санкт-Петербурга, календари с видами города, канцелярские принадлежности, термосы, портативные зарядки.

- Благодарю руководство Санкт-Петербурга за внимание и заботу о мариупольских детях. Несомненно, насыщенная и интересная программа зимних каникул, а также возможность лично пообщаться с первыми лицами Северной столицы надолго останутся в памяти наших школьников, - сказал Константин Иващенко.

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