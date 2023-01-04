В Донецке скончался житель, ранее получивший ранение со стороны ВСУ

Пострадашего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В столице Донецкой Народной Республики скончался мирный житель, ранее получивший ранение ВС Украины. «КП» сообщала, что ЧП произошло в Петровском районе утром 4 января.

По данным Штаба территориальной обороны, сегодня же в прифронтовом Петровском районе ранен еще один мирный житель. Украинские боевики целый день обстреливают Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за минувшие сутки 75 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 359 снарядов, ракет и мин. Под огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.

Один мирный житель погиб, еще четверо, в том числе ребенок, были ранены.

На донецком направлении противник совершил 51 обстрел из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском 10 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском 14 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм, минометы 120 мм.

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