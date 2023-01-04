Приамурье отремонтировало в Амвросиевском районе восемь школ

В школах начато обновление материально-технической базы. Фото: Архив «КП»

Амурская область в 2022 году отремонтировала в подшефном Амвросиевском районе ДНР здания восьми школ. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу администрации района.

- За счет средств Амурской области уже проведены капитальные и текущие ремонты в восьми школах района и начали проводить обновление материально-технической базы школ, - говорится в сообщении об итогах программы восстановления-2022.

Отмечается, что в декабре было проведено также остекление здания акушерско-гинекологического корпуса Центральной районной больницы. Всего там установлено 169 металлопластиковых окон, работы продолжаются.

Медцентр обслуживает свыше 41,3 тысяч человек, за рабочую смену врачи принимают порядка 290 человек.

- Здание также нуждается в ремонте мягкой кровли, коммуникаций водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, наружной и внутренней отделке, замене дверных блоков, - подчеркнули в администрации района.

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