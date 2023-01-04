Академия МВД ДНР договорилась о взаимодействии с коллегами из Югры

Академия МВД ДНР договорились о взаимодействии с коллегами из Югры. Фото: МВД ДНР

22 декабря было подписано Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Академией Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики имени Ф. Э. Дзержинского и Югорским государственным университетом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главка.

Для подписания документа в столицу ДНР, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ, прибыла делегация из Ханты-Мансийска, возглавляемая проректором Югорского государственного университета по научной работе, доктором юридических наук Валерием Лапшиным.

Соглашение охватывает широкий спектр вопросов образовательного, научного и воспитательно-патриотического направлений, представляющих взаимный интерес.

Первым шагом на пути реализации Соглашения стала передача делегацией Югорского государственного университета гуманитарной помощи для курсантов Академии МВД ДНР, выполняющих свой долг по защите рубежей Отечества.

Отметим, что Академия МВД ДНР активно развивает контакты с другими образовательными учреждениями России и с иностранными вузами. На сегодня действуют договоры о сотрудничестве с Белгородским юридическим институтом МВД России им. Путилина, Севастопольским и Костромскими государственными университетами, Всероссийским государственным университетом юстиции, Алматинской академией Министерства внутренних дел Республики Казахстан им. Макана Есбулатова и другими учебными заведениями.

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