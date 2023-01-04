В Донецке под огнем ВСУ ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 4 января, в Донецке в Петровском районе под огнем украинских боевиков ранен мирный житель. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района получил ранение мужчина возрастом около 60 лет. Анкетные данные уточняются, - написал в своем Телеграм донецкий градоначальник.

Ранее Алексей Кулемзин сообщал, что вооруженные формирования Украины с ночи обстреливают Киевский и Кировский районы Донецка. Украинские боевики бьют из 155-го калибра (стандарт НАТО).

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 75 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 359 снарядов, ракет и мин. В результате непрекращающейся украинской агрессии один мирный житель погиб, еще четверо, в том числе ребенок, - ранены.

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