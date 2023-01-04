Силы русской коалиции за сутки уничтожили два украинских танка, восемь бронетранспортеров и пикапов противника

Силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили два украинских танка, восемь бронетранспортеров и пикапов противника. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной Милиции ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-64БВ, восемь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбит БПЛА противника, - сказано в сообщении.

По данным оборонного ведомства Республики, потери противника в живой силе превысили 35 человек.

Ранее сообщалось, что ВФУ за сутки 75 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 359 снарядов, ракет и мин. Под вражеским огнем оказались районы: столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Горловка, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Еленовка.

В результате непрекращающейся украинской агрессии в ДНР один мирный житель погиб, еще четверо, в том числе ребенок, - ранены.

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