Денис Пушилин рассказал о героизме бойцов, спасавших сослуживцев из-под завалов в Макеевке

ВФУ нередко используют для обстрелов Донбасса американские «хаймерсы». Фото: СЦКК ДНР

Спасшиеся при обстреле ВФУ в Макеевке в новогоднюю ночь российские военные помогали выбираться из-под завалов своим боевым товарищам. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Исходя из той информации, что у меня есть, могу с уверенностью сказать, что проявлений мужества и настоящего геройства у ребят из данного полка было множество. Большинство из них, едва выбиравшись из поврежденного американскими «хаймерсами» здания, чуть приходили в себя и возвращались обратно, чтобы вытащить товарищей. Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных, - сообщил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

Среди погибших, по его словам, были те, кто возвращался на помощь своим товарищам, в том числе заместитель командира полка.

Напомним, что в ночь на 1 января по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей украинские боевики нанесли удар из американской установки РСЗО HIMARS. По уточненной информации, тогда погибли 89 человек.

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