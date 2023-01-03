В поселке Еленовка под Донецком от обстрела пострадал ребенок

От военных действий продолжают страдать мирные жители Фото: Олег УКЛАДОВ

В поселке городского типа Еленовка к югу от Донецка от снарядов украинских боевиков пострадал малолетний ребенок. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что с начала суток жертвами атак ВСУ стали еще несколько людей.

- Населенный пункт Александровка: по улице Шевченко, 99 погибла женщина 1958 года рождения. Населенный пункт Еленовка: по улице Фрунзе, 129 ранен ребенок - мальчик 2016 года рождения. Населенный пункт Благодатное (присоединен к администрации Старобешевского района): по улице Октябрьской, 4 ранен мужчина 1979 года рождения, по улице 50 лет СССР ранена женщина 1957 года рождения, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в результате обстрела в Еленовке была повреждена кровля, остекление и хозпостройки частного жилого дома. Кроме того, пострадала ЛЭП.

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