ВСУ продолжают хаотичный обстрел прифронтовых районов Донецка, есть жертвы

Под огнем противника находятся жилые кварталы. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска продолжают хаотичный обстрел прифронтовых районов Донецка. По городу работает крупнокалиберная артиллерия. Об этом сообщают официальные источники.

По данным мэрии, есть пострадавший в Петровском районе города.

- В результате обстрела Петровского района сегодня в 13:20 получил ранение мужчина 1982 года рождения, - проинформировал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Уточняется также, что в результате обстрела Петровского района повреждено остекление окон в одном из многоквартирных домов по улице Вагнера.

Тем временем в расположенном рядом поселке обстрелом ВСУ была убита мирная жительница.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Александровке погибла женщина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - сообщил мэр.

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