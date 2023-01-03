Сайт «Госуслуги» в ДНР должен полноценно заработать в 2023 году

Портал «Госуслуги» дает возможность воспользоваться широким перечнем государственных и муниципальных услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единый портал государственных услуг Российской Федерации должен полноценно запустить работу в ДНР в нынешнем году. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Ежиков.

- По моим подсчетам, в Республике сайт «Госуслуги» должен полноценно начать работу уже в этом году, - заявил он.

По словам чиновника, основной вопрос открытия для жителей Республики доступа к порталу - это идентификация личности. А здесь основным условием является наличие у лица страхового номера индивидуального лицевого счета. Как утверждает вице-премьер ДНР, у тех жителей Донецкой Народной Республики, которые получили СНИЛС именно в России, проблем с доступом к сайту «Госуслуги» быть не должно.

Напомним, ранее сообщалось, что жители ДНР могут получить СНИЛС на территории Республики. Страховой номер индивидуального лицевого счета может понадобиться им в различных сферах жизни.

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