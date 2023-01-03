В ДНР в режиме роуминга работают российские операторы связи

С начала декабря настройку уже произвели «Билайн», «Мегафон» и Теле2, а недавно к ним присоединился МТС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике в режиме роуминга начали работать российские операторы мобильной связи. Об этом сообщил ДАН заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Ежиков.

Он пояснил, что с начала декабря соответствующую настройку уже произвели «Билайн», «Мегафон» и Теле2, а недавно к ним присоединился МТС.

- Такая работа проведена по аналогии с Крымом, там так же работают в режиме роуминга. Там уже попроще, но поначалу было именно так. Что касается настройки оборудования, то она уже завершена. Возможно, остались какие-то отдельные точечные настройки, - рассказал вице-премьер Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что жители ДНР массово жалуются на ухудшение качества связи и интернета от местного оператора связи. Специалисты проанализировали причины возникших перебоев, и выделили несколько основных, среди которых - увеличение абонентской базы после расширения территорий, а также перебои с электроэнергией и повреждение оборудования вследствие обстрелов.

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