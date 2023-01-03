В Донбассе продолжают уничтожать украинских силовиков и их технику

Союзные силы продолжают военную операцию в Донбассе. Фото: УНМ ДНР

Бойцы Донбасса продолжают уничтожать украинских силовиков и их технику. Про очередные потери в рядах противника сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что совместными силами военнослужащих Республики и Вооруженных сил РФ были уничтожены один танк (Т-64БВ), пять единиц бронированной и автомобильной техники и сбиты в воздухе два беспилотника ВСУ.

- Потери в живой силе противника составили более 40 человек, - заявил представитель оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

Тем временем в ЛНР суточные потери ВСУ оценили в 70 военнослужащих. По словам официального представителя Народной милиции Республики Ивана Филипоненко, в ходе активных наступательных действий луганских защитников противник понес существенные потери в живой силе и военной технике.

- Уничтожено до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера, четыре беспилотных летательных аппарата, 11 единиц специальной автомобильной техники, - проинформировал он.

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