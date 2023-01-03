На Кремлевскую елку в Москву отправились еще более 250 детей из ЛНР

В Москве детей ожидает посещение главной елки и достопримечательностей русской столицы. Фото: ЛИЦ

На Кремлевскую елку в Москву отправились еще более 250 юных жителей ЛНР. Об этом сообщили в Луганском информцентре.

Там уточнили, что содействие в организации поездки оказал временно исполняющий обязанности Главы Республики Леонид Пасечник. В Москве детей ожидает посещение главной елки и просмотр сказочного спектакля, а также достопримечательностей русской столицы.

- Едут на Кремлевскую елку 268 деток. Все на подъеме, веселые, ждут радостных новых впечатлений. Только на положительные моменты надеемся, - рассказала журналистам сопровождающая старшей группы Светлана Ганцева.

Женщина отметила, что 4 января ребята уже будут в Москве на елке, а на следующий день отправятся в Музей космонавтики и на Красную площадь.

Напомним, ранее врио Главы ЛНР сообщал, что на Кремлевской елке побывали более 100 ребят из всех районов Республики. Кроме того, по линии профсоюзов в Москву отправилась группа из 50 детей мобилизованных членов профсоюзов и погибших защитников ЛНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Новый год и Рождество в Донецке 2023: В ботаническом саду проходят праздничные экскурсии

Праздничная программа на Новый год и Рождество в Донецке 2023 продлится до середины января (подробнее)