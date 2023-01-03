ВСУ выпустили по ДНР более 350 боеприпасов за сутки, есть погибшие и раненые

Обстрелы привели к новым жертвам среди мирного населения. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам 70 раз. Противник выпустил в ее направлении 368 боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались 7 населенных пунктов Республики, включая Донецк, Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Яковлевку, Минеральное и Макеевку.

Обстрелы привели к новым жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в ранее освобожденном Мироновском. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Уточняется также, что вследствие атак ВСУ получили повреждения 15 жилых домов и 5 объектов гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, что более 15 тысяч жителей Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов. Также был обесточен Петровский водоузел.

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