В детских лагерях России по линии Федерации профсоюза смогли отдохнуть более 3 тысяч детей из ДНР

Для ребят организовали бесплатный отдых Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По бесплатным путевкам летом 2022 года в оздоровительных лагерях и центрах России смогли отдохнуть более 3 тысяч детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-центре Федерации профсоюзов ДНР.

Там рассказали, что на территории Республики расположены два оздоровительных лагеря. Однако из-за военной обстановки оба так и не приступили к работе.

- Поэтому мы перед началом оздоровительного сезона провели переговоры с Ростуризмом, Федерациями профсоюзов Московской и Ростовской областей на предмет распространения программы Российской Федерации «50% кэшбэка на детский отдых» на жителей ДНР, - пояснили в организации.

Благодаря договоренностям были найдены партнеры, которые работают по данной программе, и обеспечен проезд детей к местам отдыха. Уточняется, что ребята побывали в Брянской и Ростовской областях РФ, Анапе, Крыму и Геленджике. В общем оздоровиться этим летом удалось 3096 детям из Республики.

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