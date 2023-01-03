В детских лагерях России по линии Федерации профсоюза смогли отдохнуть более 3 тысяч детей из ДНР

Для ребят организовали бесплатный отдых
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
По бесплатным путевкам летом 2022 года в оздоровительных лагерях и центрах России смогли отдохнуть более 3 тысяч детей из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-центре Федерации профсоюзов ДНР.
Там рассказали, что на территории Республики расположены два оздоровительных лагеря. Однако из-за военной обстановки оба так и не приступили к работе.
- Поэтому мы перед началом оздоровительного сезона провели переговоры с Ростуризмом, Федерациями профсоюзов Московской и Ростовской областей на предмет распространения программы Российской Федерации «50% кэшбэка на детский отдых» на жителей ДНР, - пояснили в организации.
Благодаря договоренностям были найдены партнеры, которые работают по данной программе, и обеспечен проезд детей к местам отдыха. Уточняется, что ребята побывали в Брянской и Ростовской областях РФ, Анапе, Крыму и Геленджике. В общем оздоровиться этим летом удалось 3096 детям из Республики.
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