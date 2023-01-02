Режим бесплатной подачи воды в ДНР продлится и в 2023 году

Проблемы с водоснабжением в ДНР начались еще в феврале 2022 года

Абоненты, получающие воду из канала «Северский Донец — Донбасс» освобождены от оплаты услуг водоснабжения в 2023 году. Об этом сообщили в Республиканской службе по тарифам.

— В 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом «Северский Донец — Донбасс», — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в ДНР анонсировали повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако сами тарифы не изменятся — подорожание произойдет за счет добавления к тарифу 20% НДС согласно Налоговому кодексу России.

Тем временем Виталий Хоценко отметил, что власти ДНР прорабатывают вопрос создания списка городов Республики, в которых возможно ввести мораторий на оплату услуг по содержанию домов. Речь идет про обстреливаемые населенные пункты — Донецк, Макеевку, Ясиноватую, Горловку и другие.

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