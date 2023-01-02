Певица Зара исполнила мечту юной дончанки и спела с ней песню в эфире телеканала «Звезда»

Певица исполнила мечту юной дончанки. Фото: скриншот из видео ТК «Звезда»

Российская певица Зара выступила в эфире телеканала «Звезда» совместно с юной дончанкой Ксюшей. Артистка исполнила заветную мечту девочки.

— Ты очень сильная, я знаю. Будет честью для меня спеть с тобой, — сказала певица со сцены.

Отмечается, что юная дончанка чудом не стала жертвой атаки украинских боевиков на Пасху. Ксюша рассказала, что в день православного праздника на улице послышались громкие хлопки. Девочка подумала, что это фейерверк и побежала посмотреть. Именно в этот момент над домом сбили беспилотник и осколки разлетелись по соседским огородам. Ксюша чудом не пострадала.

С детьми из ДНР и ЛНР выступили Ольга Кормухина, Виктор Рыбин, Дмитрий Харатьян и Наташа Королева. Они исполнили хиты из художественного фильма «Гардемарины», а также песню «Маленькая страна».

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