Певица Зара исполнила мечту юной дончанки и спела с ней песню в эфире телеканала «Звезда»

Певица исполнила мечту юной дончанки. Фото: скриншот из видео ТК «Звезда»
Российская певица Зара выступила в эфире телеканала «Звезда» совместно с юной дончанкой Ксюшей. Артистка исполнила заветную мечту девочки.
— Ты очень сильная, я знаю. Будет честью для меня спеть с тобой, — сказала певица со сцены.
Отмечается, что юная дончанка чудом не стала жертвой атаки украинских боевиков на Пасху. Ксюша рассказала, что в день православного праздника на улице послышались громкие хлопки. Девочка подумала, что это фейерверк и побежала посмотреть. Именно в этот момент над домом сбили беспилотник и осколки разлетелись по соседским огородам. Ксюша чудом не пострадала.
С детьми из ДНР и ЛНР выступили Ольга Кормухина, Виктор Рыбин, Дмитрий Харатьян и Наташа Королева. Они исполнили хиты из художественного фильма «Гардемарины», а также песню «Маленькая страна».
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
Читайте также
Мининфо за 2022 год учредило пять газет, радиостанцию и телеканал на освобожденных территориях
В Мариуполе возобновлен выпуск газеты «Приазовский рабочий» (подробнее)