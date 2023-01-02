Мининфо за 2022 год учредило пять газет, радиостанцию и телеканал на освобожденных территориях

Вещание мариупольского радио ведется из Новоазовска на частоте 103,4 FM. Фото: ДАН

Министерство информации Донецкой Народной Республики за 2022 год наладило работу средств массовой информации в освобожденных населенных пунктах. В Мариуполе возобновился выпуск газеты «Приазовский рабочий», а в Волновахе появилась новая газета «Наше слово». Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Министерством информации ДНР была проведена масштабная работа по налаживанию системы информирования населения на освобожденных территориях. В Володарском была создана газета «Заря Приазовья», в Волновахе — «Наше слово», в Мангуше — «Сельская новь». Еще одна газета появилась в Красном Лимане («Заря»), однако ее выпуск в данный момент приостановлен в связи с военно-политической обстановкой, — отметили в пресс-службе.

С 9 ноября в Мариуполе начала вещание радиостанция «Радио Бриз». В городе появилось и собственное телевидение — телеканал «Мариуполь 24» работает также с 9 ноября.

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