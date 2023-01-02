В 2023 году в ДНР впервые проведут конкурс «Педагог года Республики»

В ДНР запланировано порядка 100 мероприятий для педагогов в 2023 году (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставка. В Донецкой Народной Республике запланирован ряд масштабных мероприятий, которые помогут выявить талантливых педагогов Республики и повысить престижность этой профессии. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

— Мы планируем впервые провести собственный республиканский конкурс профмастерства «Педагог года Донецкой Народной Республики», который поможет выявить талантливых педагогов и повысить престиж профессии, — рассказал Хоценко.

Председатель Правительства добавил, что всего в системе образования Республики работают порядка 34 тысяч педагогов. В 2023 году в ДНР также пройдет фестиваль «Профессия учитель – важная и благородная», форум классных руководителей и спартакиада среди педагогов.

— Всего запланировано порядка 100 мероприятий, — отметил он.

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