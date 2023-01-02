В ДНР создадут список обстреливаемых городов, где введут мораторий на оплату услуг по содержанию домов

Стоимость коммунальных тарифов останется прежней. Фото: МВД ДНР

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики разъяснил основные моменты, которые касаются повышения коммунальных платежей в Республике с 1 января. Виталий Хоценко отметил, что тарифы не меняются, их лишь пересчитают с учетом 20% НДС. Также в Республике сохранят все прежние льготы. Об этом Виталий Хоценко рассказал в своем телегам-канале.

— Сам тариф не изменится, а будет произведён перерасчет стоимости услуг ЖКХ с учетом 20% НДС согласно Налоговому Кодексу РФ, который теперь действует на территории нашей Республики, — подчеркнул Хоценко. — Отдельно отмечу, что будут сохранены все льготы для тех категорий населения, которым они были положены до этого.

Председатель Правительства Республики добавил, что власти сейчас прорабатывают перечень населенных пунктов региона, на которых возможно введение моратория на начисление и взимание платы за услуги по содержанию домов.

— Речь идет об обстреливаемых городах и районах - Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая и другие, — добавил он.

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