Военнослужащие продолжают уничтожать вооружение ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска Донецкой и Луганской Народных Республик за сутки ликвидировали порядка 65 украинских боевиков, а также танки, бронированную и автомобильную технику противника. Об этом сообщили в пресс-службах Народных милиций Республик.

— Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены: один танк (Т-64БВ), одна самоходная гаубица 155-мм («AHS Krab») и пять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Тем временем представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко добавил, что противник продолжает нести серьезные потери в личном составе и технике.

— Уничтожено до 50 человек личного состава, два танка, три бронетранспортера, одна артиллерийская установка и шесть единиц специальной автомобильной техники, — подчеркнул капитан Иван Филипоненко.

Таким образом, общие потери ВФУ в живой силе составили порядка 65 человек.

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