1 января ВФУ ранили еще одного мирного жителя в ДНР

Сведения о последствиях обстрелов все еще продолжают поступать. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики ранили еще одного мирного жителя в 1 января в районе металлобазы в Кировском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 1 января 2023 года составляет 7 человек (6 ранены, 1 погиб). Информация продолжает поступать, — отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве добавили, что обстрелу вновь подверглась Горловка. В результате украинской агрессии обесточены восемь трансформаторных подстанций и три котельные в поселке Аксеновка. Без энергоснабжения остались 1455 абонентов.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по ДНР порядка 400 боеприпасов. Под огнем украинских боевиков оказались пять населенных пунктов Республики. Повреждены 28 домов и 19 объектов гражданской инфраструктуры.

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