ВФУ за сутки убили одного и ранили пять мирных жителей в ДНР

Обстрелы Донецка, Ясиноватой, Горловки и других городов ДНР не прекращаются даже в новогодние праздники. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 400 боеприпасов, в результате чего ранения получили пять мирных жителей в Донецке и Ясиноватой. Один человек в Ясиноватой погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 28 домов в Ворошиловском, Киевском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, Ясиноватой и Макеевке, а также 19 объектов гражданской инфраструктуры. Под вражеским огнем оказались пять населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая и Гольмовский, — подчеркнули в СЦКК.

На донецком направлении за сутки было зафиксировано 37 обстрелов. Украинские боевики применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию 155 и 152 мм.

— На ясиноватском направлении зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — 37 обстрелов из артиллерии 155 и 122 мм, — добавили в СЦКК ДНР.

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