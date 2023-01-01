Украинские боевики вновь обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Обстрелы ДНР и ЛНР не прекращаются даже в новогодние праздники (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины в очередной раз открыли огонь по городу Сватово в Луганской Народной Республике с применением американской системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксирован обстрел около 12.40 по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS. Было выпущено пять ракет. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что ранее в результате обстрела Первомайска ранения получили шесть мирных жителей, а также был разрушен корпус Центральной городской больницы. Вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту шесть ракет типа M31 и М30А1 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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