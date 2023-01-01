Виталий Милонов и журналист Антон Красовский привезли подарки и медобрудование в горловский центр реабилитации

Дети получили сладкие подарки и развивающие игры к Новому году. Фото: Приходько/ТГ

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов и журналист Антон Красовский посетили Центр социальной реабилитации смешанного типа для инвалидов и детей-инвалидов в Горловке. Они передали новогодние подарки, развивающие игры и аппарат для механотерапии. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

— По словам физиотерапевта учреждения, данный тренажер крайне ценен для реабилитации и лечения на ранних этапах восстановления после травм и операций, а также при некоторых заболеваниях суставов и позвоночника. Антон Красовский рассказал, что в ближайшее время он продолжит помогать Центру. Ребят ожидают несколько телевизоров, тренажеры и развивающие материалы, — отметил мэр города.

Приходько подчеркнул, что подарки были куплены на деньги, которые собрали неравнодушные жители России.

Напомним, что дети полицейских Донецкой Народной Республики получили подарки от сотрудников и курсантов вузов МВД РФ. В Республику привезли 1100 сладких подарков и около 2000 подарочных сувениров.

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