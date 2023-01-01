В ДНР начнут выплачивать пособие по безработице

Для граждан предпенсионного возраста будут предусмотрены дополнительные гарантии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике будет выплачиваться пособие по безработице. Сумма ежемесячной выплаты будет зависеть от причины постановки на учет, причины потери работы, даты увольнения и других параметров. Минимальный размер выплаты составит 1500 рублей, а максимальный — 12 792 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

— В ДНР будет выплачиваться пособие по безработице. Эта норма — следствие перехода ДНР в правовое поле РФ. Для регистрации в качестве безработного необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства, — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что для расчета размера пособия берется процент от среднего заработка за последние три месяца. В первые три месяца после постановки на учет — 75%, в следующие три месяца — 60%.

Тем временем в ДНР стартовала работа территориального отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике. Теперь оформление и получение выплат станет более быстрым, удобным и адресным.

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