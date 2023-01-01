Денис Пушилин: Усиление обстрелов ДНР в новогодние праздники было ожидаемым

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Сегодня, 1 января, вооруженные формирования Украины (ВФУ) массированно обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку, Горловку и другие города и поселки.

- Мы, увы, ожидали в новогоднюю ночь интенсификации обстрелов со стороны украинского режима, потому что с 2014 года это является их циничной практикой - терроризировать жителей Республики во время значимых для нас праздников, - прокомментировал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Руководитель Республики также сообщил, что в новогоднюю ночь активно работала система ПВО, благодаря чем удалось отразить часть украинских снарядов.

- Прилетов было бы несоизмеримо больше, - отметил Денис Пушилин.

Плюс к этому, по словам врио Главы ДНР, слаженно отработали контрбатарейщики и артиллеристы.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в результате удара с применением РСЗО повреждения получили множество жилых домов, магазинов, библиотека имени Крупской, Донецкий политехнический колледж и техникум Промавтоматики.

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