Украинские боевики обстреливают Донецк с самого утра

С последствиями обстрелов борются коммунальные службы. Фото: Телеграм-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин через свой канал в Телеграм сообщил, что столица ДНР с самого утра под обстрелами вооруженных формирований Украины (ВФУ).

- В 15.27 из населенного пункта Тоненькое по Куйбышевскому району выпущено 6 снарядов калибром 155 мм (стандарт НАТО). В 15.28 из Галициновки по Кировскому району выпущено 5 снарядов калибром 155 мм. В 15. 44 из Красногоровки по Кировскому району выпущено 8 снарядов калибром 152 мм. В 16.08 из Орловки по Киевскому району выпущено 9 снарядов калибром 155 мм, - рассказал градоначальник.

Ранее сообщалось, что совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки уничтожено: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), 3 танка (2 Т-72Б и Т-64БВ) и 4 единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек.

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