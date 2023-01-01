В ДНР продлили отмену оплаты за воду для абонентов, подключенных к каналу «Северский Донец – Донбасс»

Магистраль канала «Северский Донец – Донбасс» разрушена на украинский стороне. Фото: «Вода Донбасса» (архивный снимок)

В ДНР продлили отмену оплаты за воду для абонентов, подключенных к магистрали канала «Северский Донец – Донбасс», на год.

- В 2023 году продолжится режим безоплатной подачи воды населению в связи с неработающим каналом «Северский Донец – Донбасс». Для населения городов, получающих воду из артезианских скважин, тариф увеличится на 5 рублей за один кубический метр, - говорится в сообщении Республиканской службы по тарифам.

Так, с 1 января для населения тариф за водоснабжение составляет 30,02 рубля за кубический метр с учетом НДС.

Напомним, что в Республике отменили плату за воду для абонентов, подключенных к магистрали канала «Северский Донец – Донбасс», в августе прошлого года. Причина - в водной блокаде Украины. Главная водная артерия Донбасса берет свое начало на временно подконтрольной Киеву территории. Там украинские боевики повредили сам канал и его инфраструктуру. Из-за этого жители ДНР получают воду из резервных водохранилищ по несколько часов один раз в три дня.

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