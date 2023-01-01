В ДНР стартовала работа отделения Фонда пенсионного и социального страхования России

Теперь в ДНР оформление и получение пенсионных и социальных выплат станет более быстрым, удобным Фото: Евгения ГУСЕВА

С сегодняшнего дня в ДНР стартовала работа территориального отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- В Фонд пенсионного и социального страхования вошли три структуры, которые отвечают за самый большой объем мер государственной поддержки граждан: Пенсионный фонд и фонды социального страхования, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она подчеркнула, что объединение фондов никак не повлияет на объем льгот и права жителей Республики на социальное обеспечение.

- Кроме того, теперь оформление и получение выплат станет более быстрым, удобным и адресным, - отметила заместитель председателя Правительства.

Напомним, что с января на территории Республики запланировано осуществление деятельности Главных бюро медико-социальной экспертизы, подведомственных Федеральному бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ.

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