В январе в ДНР начнут работать российские учреждения медико-социальной экспертизы

В ДНР медико-социальную экспертизу будут проводить по российским стандартам. Фото: МЧС ЛНР

Начало работы Главных бюро медико-социальной экспертизы Федерального бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты России запланировано в ДНР с января текущего года. Об этом ДАН сообщила заместитель председателя Правительства Республики Лариса Толстыкина.

- С января 2023 года на территории Республики запланировано осуществление деятельности Главных бюро медико-социальной экспертизы, подведомственных Федеральному бюро медико-социальной экспертизы Министерства труда и социальной защиты РФ, — сказала Толстыкина.

Она добавила, что эту работу проводят Минздрав ДНР, который сейчас координирует республиканские медико-социальные экспертизы, и региональный Минтруд. Консультации по этим вопросам оказывают Минтруд России и ФБМСЭ.

Напомним, медико-социальная экспертиза — признание лица инвалидом и определение необходимых такому человеку мер социальной защиты, включая реабилитацию.

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