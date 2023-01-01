Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 120 украинских боевиков и шесть танков

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 120 украинских боевиков. Также уничтожено значительное количество другой боевой техники и вооружения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: самоходная артиллерийская установка (2С1 «Гвоздика»), 3 танка (2 Т-72Б и Т-64БВ), и 4 единицы бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 30 человек, - заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 90 военнослужащих.

- Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, пять бронетранспортеров, два беспилотных летательных аппарата, 16 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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