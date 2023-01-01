В результате обстрела ВСУ пострадала Зуевская ТЭС

В населенном пункте Зугрэс повреждена инфраструктура Зуевской теплоэлектростанции. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

Инфраструктура Зуевской ТЭС пострадала в результате украинского обстрела. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики. В населенном пункте Зугрэс повреждена инфраструктура Зуевской ТЭС, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска в новогоднюю ночь усиленно обстреляли Донецк. По территории Киевского и Ворошиловского районов в 4:00 с позиций в Невельском были выпущены 25 ракет из РСЗО. От обстрелов пострадали трое людей, в том числе трехмесячный мальчик 2022 года рождения. Очевидцы сообщают о разрушениях в районах Студгородка, Крытого рынка, бульвара Пушкина, улиц Артема, Постышева и Горького. Имеются прямые попадания в дома и большие воронки возле них. Повреждены автомобили, крыши, стены, газопровод и остекление домов.

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