Армейские корпуса ДНР и ЛНР включили в состав Вооруженных сил России

Сегодня бойцы принимают участие в специальной военной операции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В состав Вооруженных сил РФ были включены первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса. Об этом сообщили в информагентстве ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Там уточнили, что во время Великой Отечественной войны Донбасская операция также являлась одной из важнейших. Сегодня, продолжая дело своих предков-фронтовиков, защитники Донбасса сражаются с неонацистами за родную землю - мужественно и стойко, уверенно и шаг за шагом решая поставленные перед ними задачи.

- Приобретенный за восемь лет боевой опыт подтверждает, что вошедшие сегодня в состав ВС РФ соединения являются боеспособными соединениями российской армии, - отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее в ДНР пояснили, будут ли военнослужащие Республики приравнены по выплатам и льготам к российским военным. Вопрос обещали проработать на федеральном уровне.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Владимир Путин вручил боевые знамена двум армейским корпусам из ДНР и ЛНР

Знамя получило и Донецкое высшее общевойсковое командное училище (подробнее)