В Донецке после обстрела ВСУ вспыхнул пожар в районе водоканала

На месте происшествия работают экстренные службы Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецке сообщили о пожаре в районе водоканала в результате обстрела ВСУ. Информацию обнародовал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент произошел в Куйбышевском районе.

- По территории Куйбышевского района в 21:23 и 04:10 из населенного пункта Нетайлово отправлено в общей сложности 7 снарядов калибром 155 мм. Очевидцы сообщают о пожаре в районе водоканала, - написал мэр.

Градоначальник также сообщил о последствиях обстрела Ворошиловского района Донецка. Там зафиксированы прямые попадания в квартиру одного многоквартирного дома и в кровлю двух многоквартирных домов по улицам Горького и Артема, повреждены отопление в трех многоквартирных домах по улице Горького и автомобили по улице Артема, а также остекление во множестве многоквартирных домов.

- В результате обстрела Куйбышевского района получили повреждения кровля и бытовая техника в складском помещении, - добавил мэр.

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