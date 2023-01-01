ВСУ при обстреле Донецка в новогоднюю ночь ранили трехмесячного ребенка

В результате обстрела Ворошиловского района получил ранения трехмесячный мальчик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Украинские войска в новогоднюю ночь усиленно обстреляли Донецк. По территории Киевского и Ворошиловского районов в 4:00 с позиций в Невельском были выпущены 25 ракет из РСЗО.
Очевидцы сообщают о разрушениях в районах Студгородка, Крытого рынка, бульвара Пушкина, улиц Артема, Постышева, Горького. Имеются прямые попадания в дома и большие воронки возле них. Повреждены автомобили, крыши, стены, газопровод и остекление домов. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
Градоначальник уведомил, что в результате обстрелов пострадали трое людей, в том числе младенец.
- В результате обстрела Ворошиловского района получили ранения: трехмесячный мальчик 2022 года рождения, девушка 2003 года рождения, женщина 1975 года рождения, - проинформировал он.
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